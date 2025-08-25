Menu
Valentão agride esposa, parte para cima da PM e leva tiro em Sidrolândia

Ele foi preso em flagrante por violência e está sob escolta em um hospital de Campo Grande

25 agosto 2025 - 10h40Luiz Vinicius
Homem, que não teve a identificação revelada, foi preso em flagrante por  violência doméstica e ainda foi atingido por um tiro por tentar pegar a arma de um policial militar, na tarde deste domingo (24), no bairro São Bento, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

Quando os militares chegaram pelo local, segundo o site Noticidade, tentaram realizar a abordagem ao suspeito, contudo, ele se mostrava irredutível e resistia e desobedecia às ordens.

Em determinado momento, o suspeito tentou pegar a arma do policial militar, onde no momento de reação, o policial atirou na perna do indivíduo.

O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Beneficente Dona Elmíria Silvério Barbosa, contudo, foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

Um amigo do autor, que estava no local e desacatou os policiais, também foi detido.

