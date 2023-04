Veículo capota ao tentar ultrapassagem e deixa 3 mortos na BR-060

Um veículo capotou, na manhã deste sábado (29), ao tentar realizar uma ultrapassagem deixando três pessoas mortas, 5 crianças e 3 mulheres feridas, na BR-060, aproximadamente 70 quilômetros de Paraíso das Águas. As vítimas ainda não foram identificadas.

Conforme o site BNC Notícias, uma testemunha relatou à reportagem que o veículo Chevrolet Prisma, cor vinho, seguia sentido Paraíso das Águas - Campo Grande, quando ao tentar ultrapassar uma carreta que seguia a sua frente, bateu na lateral de uma Fiat Toro e acabou capotando.

No Prima tinham quatro ocupantes, três morreram no local e ficaram presos nas ferragens. A Toro tinha duas mulheres e as crianças. O Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul foi acionado e atendeu as vítimas sobreviventes no local. O esposo da condutora da Toro seguia atrás e viu todo o acidente.

"As crianças, que são meus filhos, não tiveram nenhuma arranhão, mesmo com esta gravidade. Foi um milagre", descreveu o motorista que presenciou o ocorrido.

As vítimas sobreviventes foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Camapuã. A Polícia Militar de Paraíso das Águas está no local, juntamente com a equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Corpo de Bombeiros.

A Polícia Técnico Científica de Costa Rica (MS), distante 210 km do local, está em deslocamento. Os corpos serão encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Costa Rica.

Deixe seu Comentário

Leia Também