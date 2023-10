Veículo capotado é encontrado destruído e abandonado em rodovia de Bataguassu

Durante a madrugada desta sexta-feira (13), um veículo Volkswagen Gol foi encontrado abandonado e totalmente destruído proveniente de um acidente de trânsito, na MS-395, em Bataguassu - a 312 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Cenário MS, a dinâmica estava com indícios de capotamento e o veículo estava parado na vegetação que fica as margens da rodovia, no sentido entre Bataguassu e Anaurilândia.

Porém, não houve registros ou ligações para o atendimento da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Ainda conforme o site, o carro tem placas de Campo Grande e está cadastrado no nome de um homem, com idade de 34 anos, morador em Bataguassu.

No entanto, não houve informações sobre feridos e nem em que momento aconteceu o acidente. Pela manhã desta sexta, o veículo já havia sido retirado do local.

