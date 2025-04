Veja quem são as quatro pessoas mortas no acidente entre Campo Grande e Sidrolândia

Ainda na noite deste domingo (6), foi identificada as quatro pessoas que morreram do grave acidente envolvendo dois veículos na BR-060, entre Campo Grande e Sidrolândia.

Trata-se de: Drielle Leite Lopes, que não teve a idade revelada, e os filhos Helena Leite Saraiva, de 10 anos, José Augusto Leite Saraiva, de 3 meses, e João Lúcio Leite Saraiva, de 3 anos.

Da mesma família, sobreviveram o pai e marido, Oldinei Centurión Saraiva, de 42 anos, e o filho mais velho, Otávio Leite Saraiva, de 12 anos, ambos resgatados em estado grave.

Conforme informações dos sites locais, o Chevrolet Corsa que esteve envolvido no acidente, dirigia em zigue-zague pela rodovia e colidiu frontalmente contra a Volswagen Saveiro, que estava toda a família citada.

Com o impacto, o Corsa acabou pegando fogo. Não há informações a respeito do quadro de saúde do (s) ocupante (s) do veículo.

As causas que levaram ao acidente serão verificadas pela Polícia Civil e até mesmo Polícia Rodoviária Federal.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também