Vela de bolo provoca incêndio e quase destrói casa em Aquidauana

A vela de um bolo de aniversário foi a causadora de um incêndio e provocou pânico em uma residência, no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana - a 140 quilômetros de Campo Grande, durante a sexta-feira (26).

Segundo o site A Princesinha News, durante a festa, houve uma pequena explosão da vela e isso atingiu o forro de madeira da residência.

No imóvel, ainda conforme o site, estavam quatro adultos e três crianças, que conseguiram sair a tempo e ninguém sofreu ferimentos graves.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para tratar do incêndio e atender possíveis vítimas de inalação de fumaça.

A família agora terá de recomeçar após a perda material.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também