Vereador de Angélica é preso com cigarros contrabandeados, mas ficará solto

O vereador de Angélica, Alexssandro Ferreira Nogueira, de 39 anos, foi preso por uma equipe da Polícia Militar, durante a quarta-feira (25), após ser flagrado com cigarros contrabandeados do Paraguai, na MS-276, em Fátima do Sul.

Porém, o parlamentar não ficará preso, recebendo a liberdade provisória, desde que cumpra algumas medidas cautelares impostas pelo juiz federal Moisés Anderson Costa Rodrigues da Silva.

Segundo o site Ligado na Notícia, Alexssandro estava em uma caminhonete Toyota Hilux na companhia da própria mãe, quando desviou a rota da rodovia e entrou em uma estrada vicinal, percebendo a presença dos militares.

Houve acompanhamento por parte da polícia e em determinado momento, o vereador perdeu o controle e colidiu em um barranco. Na abordagem, ele admitiu estar carregando cigarros oriundos do Paraguai e que já tinha sido processado anteriormente em 2023, quando foi preso com 210 pacotes de cigarros em Deodápolis.

Ainda conforme o site, o parlamentar relatou que adquiriu os produtos em Dourados e revenderia eles no comércio que mantém no distrito de Ipezal, em Angélica.

O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 215 mil.

