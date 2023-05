Vereador de MS é esfaqueado pela ex-mulher que não aceita o fim da relação

O vereador da cidade de Camapuã, no interior de MS, Ronnie Sandro Rezende Gonçalves (MDB), foi esfaqueado pela ex-mulher, na noite desse sábado (27). O parlamentar foi socorrido por um vizinho e levado para o hospital da cidade, com ferimentos no rosto e no braço.

De acordo com o boletim de ocorrência, o vereador estava em casa quando a ex-mulher invadiu a residência e desferiu golpes de faca contra ele. O parlamentar foi socorrido pelo vizinho e levado até o hospital da cidade com ferimentos no rosto e no braço.

Em depoimento, o homem disse que a ex-companheira não aceitava o fim do relacionamento e após ser socorrido, a autora ficou na sua casa e danificou a sua moto.

Ainda segundo a polícia, o parlamentar solicitou medidas protetivas contra a ex-mulher. Ronnie é o segundo vice-presidente da Câmara de Camapuã.

Procurado pelo g1, Ronnie Sandro informou que não quer comentar sobre o assunto. A ocorrência foi registrada como lesão corporal na delegacia da cidade.

Deixe seu Comentário

Leia Também