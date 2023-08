Vereador goiano e esposa escapam da morte em grave acidente em Paranaíba

Vasconcelos Gomes da Silva, vereador de Lagoa Santa, em Goiás, e a sua esposa, que não teve a identidade revelada, sobreviveram a um grave acidente que aconteceu durante a terça-feira (29) na BR-158, em Paranaíba - a 410 quilômetros de Campo Grande.

O vereador estava em um Volkswagen Golf e seguia para uma consulta médica na cidade sul-mato-grossense. Mas em determinado trecho da rodovia, estava acontecendo o sistema de pare e siga por conta das obras.

O veículo parou, no entanto, um caminhão que vinha logo atrás não percebeu a situação e atingiu a traseira do Golf, jogando ele para o acostamento da pista e fazendo com que colidisse no guard-rail da estrada.

Segundo o site O Correio News, mesmo com a dinâmica do acidente, Vasconcelos e sua esposa saíram praticamente ilesos do acidente, apenas apresentado ferimentos leves. Há a suspeita que o caminhão causador do acidente, com placas de Cassilândia, teria perdido os freios.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local do acidente e apurou as condições para dar prosseguimento.

Nas redes sociais, a esposa do vereador postou uma mensagem após o acidente. "Só o que eu sinto é gratidão a Deus pelo livramento. Mas uma vez Deus provando que nos ama".

