Menu
Menu Busca segunda, 19 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Interior

VÍDEO: Adolescente mata companheiro de trabalho a facadas em pousada de Miranda

Garoto foi apreendido e confessou o crime para a Polícia Militar

19 janeiro 2026 - 15h11Luiz Vinicius
Edilson foi morto a facadasEdilson foi morto a facadas   (Redes Sociais)

Edilson Benites Alves de Souza, de 26 anos, foi assassinado com golpes de faca em uma fazenda na cidade de Miranda, a 203 quilômetros de Campo Grande, na madrugada deste domingo.

O suspeito é um adolescente, de 17 anos, que foi apreendido e confessou o crime, alegando ter tido um desentendimento na área do refeitório da propriedade rural.

A briga aconteceu, segundo o garoto, após uma troca de xingamentos e que resultou para uma discussão, consequentemente evoluindo para o ataque. Porém, a família da vítima contesta a versão e diz que o crime foi premeditado.

Segundo o site O Pantaneiro, Edilson estava trabalhando em uma obra realizada dentro de uma pousada pantaneira, e foi contratado por uma empresa terceirizada.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas nada pode ser feito, pois o trabalhador já estava sem vida. O JD1 Notícias recebeu imagens de quando o corpo da vítima foi encontrado.

A Polícia Civil investiga o caso para entender a dinâmica do crime e a motivação.

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

O caso foi registrado como tentativa de latrocínio
Interior
Professor é vítima de tentativa de latrocínio em Deodápolis e veículo é recuperado
Carteira de trabalho
Justiça
Mesmo com 13 anos de serviço, pastor não tem vínculo reconhecido com igreja em MS
Veículo apreendido - Foto: Divulgação
Polícia
Arruaça termina com 'Uno Bomba' apreendido pela PM em Bandeirantes
Vítima foi encontrada a 20 metros das margens do rio
Interior
Adolescente morre afogado enquanto tomava banho de rio em Ladário
Caso é investigado em Deodápolis - Foto: Ilustrativa
Polícia
Deodápolis: servidor público é socorrido após espancamento e violência sexual
Jovem com deficiência denuncia abuso sexual e vizinho é detido em Rio Brilhante
Interior
Jovem com deficiência denuncia abuso sexual e vizinho é detido em Rio Brilhante
Ataque a tiros deixa um morto e dois feridos em lava jato de Ponta Porã
Interior
Ataque a tiros deixa um morto e dois feridos em lava jato de Ponta Porã
Foto: Nova Notícia
Interior
Homem denuncia comerciante por ameaças com arma após suposta 'cantada'
O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário
Interior
Homem é preso por importunar criança de 8 anos e liberado após depoimento em Três Lagoas
Motociclista foi socorrido pelo Samu
Interior
Motociclista sofre fratura na perna ao ser atingido por árvore em temporal em Dourados

Mais Lidas

Crime aconteceu no bairro Nova Lima
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima
Carro ficou marcado com os tiros
Polícia
AGORA: Atentado deixa carro crivado de balas e duas pessoas feridas na Nhanhá
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Polícia
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Criminosos são presos no Jardim São Lourenço após roubarem carro e serem perseguidos
Polícia
Criminosos são presos no Jardim São Lourenço após roubarem carro e serem perseguidos