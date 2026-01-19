VÍDEO: Adolescente mata companheiro de trabalho a facadas em pousada de Miranda

Edilson Benites Alves de Souza, de 26 anos, foi assassinado com golpes de faca em uma fazenda na cidade de Miranda, a 203 quilômetros de Campo Grande, na madrugada deste domingo.
O suspeito é um adolescente, de 17 anos, que foi apreendido e confessou o crime, alegando ter tido um desentendimento na área do refeitório da propriedade rural.
A briga aconteceu, segundo o garoto, após uma troca de xingamentos e que resultou para uma discussão, consequentemente evoluindo para o ataque. Porém, a família da vítima contesta a versão e diz que o crime foi premeditado.
Segundo o site O Pantaneiro, Edilson estava trabalhando em uma obra realizada dentro de uma pousada pantaneira, e foi contratado por uma empresa terceirizada.
O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas nada pode ser feito, pois o trabalhador já estava sem vida. O JD1 Notícias recebeu imagens de quando o corpo da vítima foi encontrado.
A Polícia Civil investiga o caso para entender a dinâmica do crime e a motivação.
