Vídeo: Câmeras flagram homem correndo após ser baleado por mulher em Sidrolândia

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem, identificado como Vanderson Gonçalves da Silva de 38 anos, correu em busca de socorro após ser baleado na tarde desta terça-feira (13), em Sidrolândia. O crime aconteceu no bairro Cascatinha, nas proximidades da praça do Morada da Serra.

De acordo com o portal Babalizando MS, a vítima estava tomando tereré em um ponto de táxi quando uma mulher chegou em um carro, no banco do passageiro, e efetuou disparos contra ele. Mesmo ferido, o homem conseguiu fugir a pé pela Rua Martins Fradik e entrou em uma residência.

As gravações mostram ainda que a suspeita correu atrás da vítima, chegou até o imóvel e atirou contra a porta antes de fugir do local com o apoio do motorista do veículo.

O homem foi socorrido e encaminhado em estado grave ao hospital de Sidrolândia, mas, devido à gravidade dos ferimentos, deverá ser transferido para Campo Grande.

Segundo informações do site SidroNews, uma das hipóteses levantadas para o atentado seria uma suposta agressão que a vítima teria cometido contra um dos filhos da mulher em data anterior. A Polícia Militar realiza buscas para localizar a suspeita e o motorista, e o caso segue em investigação.

