VÍDEO: Ciclista que morreu em prova é homenageado por colegas de pedais em Dourados

Familiares, amigos e principalmente, colegas de pedais, estiveram reunidos em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, nesta segunda-feira, dia 1º, para dar o último adeus a Kleber Rodrigues.

O ciclista morreu enquanto participava de uma prova em Nova Andradina, no último domingo, dia 30 de novembro. Uma das hipóteses para a morte era as altas temperaturas e as condições climáticas.

"Kleber deixa um legado de superação e amizade, sendo inspiração para muitos ciclistas que tiveram o privilégio de dividir trilhas e histórias ao seu lado. Sua presença marcante, seu sorriso fácil e seu amor pelo mountain bike jamais serão esquecidos", postou uma página dedicada ao ciclismo.

Durante a segunda-feira, amigos de pedal de Kleber estiveram percorrendo várias ruas no cortejo, até chegar ao local do sepultamento e no final, todos levantaram as respectivas bicicletas em sinal de luto e respeito pelo ciclista.

Klebão, como era conhecido, faleceu enquanto disputava a etapa final da Copa Centro-Sul de MTB, realizada em Nova Andradina.

Após o término da prova, competidores perceberam a ausência de Kleber na linha de chegada. Preocupados, eles decidiram refazer o trajeto da competição para tentar localizá-lo.

Durante a busca, o atleta foi encontrado já sem vida dentro de um buraco em uma plantação de cana-de-açúcar.

