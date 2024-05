JD1TV: Vídeo com jovens nus viraliza e diretor de esportes é demitido em Sonora

O diretor de esportes de Sonora, Marcos Preza e um jovem, não identificado, foram demitidos após um vídeo em que adolescentes aparecem nus dentro do Ginásio de Esportes viralizou nas redes sociais durante a semana. A situação também virou caso de polícia após a abertura de um inquérito.

Segundo informações do site Idest, os jovens aparecem nus e exibindo suas partes íntimas para a câmera. Pelo menos cinco menores de idade participam do ato obsceno - o registro da ocorrência policial também foi feito como "ato obsceno".

Ainda conforme o site local, a demissão de Preza e do jovem foi publicada no Diário Oficial do Município. Para o portal, o delegado de Sonora, Allan Patrick, informou que a polícia está investigando o caso e os idealizadores do vídeo foram identificados e serão indiciados por ato obsceno, que pode levar até um ano de prisão.

“Recebemos diversas denúncias sobre o ocorrido, onde jovens mostravam suas partes íntimas, e iniciamos as investigações. Todos foram identificados, serão intimados a comparecer na delegacia e, posteriormente, responsabilizados por ato obsceno”, afirmou o delegado.

O vídeo acabou viralizando em grupos de aplicativos de mensagens e nas próprias redes sociais.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também