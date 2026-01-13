VÍDEO: Homem diz ter comprado celular com defeito e tenta atacar empresário em MS

Homem, de 41 anos, foi conduzido para a delegacia de Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande, na manhã desta terça-feira, dia 13, após ameaçar de morte e tentar atacar um empresário, de 47 anos, com um pedaço de madeira com pregos.

O ataque e as ameaças aconteceram após o suspeito alegar que teria comprado um celular defeituoso da loja, que fica na rua Verani Castro, no centro da cidade.

Ele entrou no estabelecimento bastante alterado, conforme imagens de câmera de segurança, e uma funcionária ficou sem reação. Em determinado momento, o homem chegou a invadir o espaço restrito do estabelecimento, quando foi contido pelo empresário.

Porém, o suspeito tentou acertar o dono da loja com o pedaço de madeira, mas foi desarmado e colocado para fora da loja. A Polícia Militar esteve no local e encontrou o suspeito do lado de fora, alegando novamente que teria sido lesado financeiramente pela loja.

Ainda na presença dos militares, o homem voltou a ameaçar o empresário de morte. O caso foi registrado como ameaça, vias de fato e perturbação do trabalho ou do sossego alheio.

Veja o vídeo divulgado pela página Nova Fogo:

