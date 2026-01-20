Menu
Menu Busca terça, 20 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Interior

VÍDEO: Homem foge de lanchonete após ser ferido a tiros em Aral Moreira

Denúncias apontam que a vítima em questão seria um foragido do Rio Grande do Sul e estaria com identidade falsa

20 janeiro 2026 - 16h22Luiz Vinicius     atualizado em 20/01/2026 às 17h52
Caso aconteceu em frente a uma lanchoneteCaso aconteceu em frente a uma lanchonete   (Reprodução/Instagram/aral_moreiramilgr4u)

Homem, ainda não identificado, foi ferido a tiros durante um atentado em uma lanchonete, na noite desta segunda-feira, dia 19, em Aral Moreira. Uma dupla em uma motocicleta foi responsável pelos disparos.

Imagens de câmera de segurança mostraram o momento em que acontecem os disparos e a vítima, que estava armada, revida o ataque.

A reportagem procurou a Polícia Civil para saber mais sobre a ocorrência e foi repassada a informação que a vítima em questão fugiu do local e ainda não foi localizada.

Em relação ao ataque, a vítima teria ficado ferida na perna e no abdômen. Porém, denúncias anônimas apontaram que o indivíduo estaria usando identidade falsa e seria foragida do Rio Grande do Sul.

A motivação continua sendo apurada pela Polícia Civil e o crime foi registrado como tentativa de homicídio.

Veja o vídeo divulgado pela págia @aral_moreiramilgr4u:

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fogo atingiu cinco células da torre de resfriamento
Interior
Células de resfriamento da caldeira foram destruídas em incêndio em usina de Caarapó
SAMU tentou reanimar a vítima por 30 minutos
Interior
Trabalhador morre após cair do telhado durante serviço em supermercado de Três Lagoas
Contrabando apreendido - Foto: Divulgação
Polícia
Polícia apreende contrabando na MS-145 e impõe prejuízo de R$ 224 mil ao crime
Polícia cumpriu mandado de prisão contra agressor
Interior
Polícia prende suspeito que tentou matar duas pessoas esfaqueadas em Ponta Porã
PRF apreende cocaína escondida no tanque de combustível de Hilux em Maracaju
Interior
PRF apreende cocaína escondida no tanque de combustível de Hilux em Maracaju
O caso foi registrado como tentativa de latrocínio
Interior
Professor é vítima de tentativa de latrocínio em Deodápolis e veículo é recuperado
Edilson foi morto a facadas
Interior
VÍDEO: Adolescente mata companheiro de trabalho a facadas em pousada de Miranda
Carteira de trabalho
Justiça
Mesmo com 13 anos de serviço, pastor não tem vínculo reconhecido com igreja em MS
Veículo apreendido - Foto: Divulgação
Polícia
Arruaça termina com 'Uno Bomba' apreendido pela PM em Bandeirantes
Vítima foi encontrada a 20 metros das margens do rio
Interior
Adolescente morre afogado enquanto tomava banho de rio em Ladário

Mais Lidas

Crime aconteceu no bairro Nova Lima
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima
Edilson foi morto a facadas
Interior
VÍDEO: Adolescente mata companheiro de trabalho a facadas em pousada de Miranda
Carro ficou marcado com os tiros
Polícia
AGORA: Atentado deixa carro crivado de balas e duas pessoas feridas na Nhanhá
A Energisa avaliará os danos internos no condomínio
Cidade
Pane elétrica em poste de luz provoca apagão e mobiliza moradores de condomínio