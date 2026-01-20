VÍDEO: Homem foge de lanchonete após ser ferido a tiros em Aral Moreira

Homem, ainda não identificado, foi ferido a tiros durante um atentado em uma lanchonete, na noite desta segunda-feira, dia 19, em Aral Moreira. Uma dupla em uma motocicleta foi responsável pelos disparos.

Imagens de câmera de segurança mostraram o momento em que acontecem os disparos e a vítima, que estava armada, revida o ataque.

A reportagem procurou a Polícia Civil para saber mais sobre a ocorrência e foi repassada a informação que a vítima em questão fugiu do local e ainda não foi localizada.

Em relação ao ataque, a vítima teria ficado ferida na perna e no abdômen. Porém, denúncias anônimas apontaram que o indivíduo estaria usando identidade falsa e seria foragida do Rio Grande do Sul.

A motivação continua sendo apurada pela Polícia Civil e o crime foi registrado como tentativa de homicídio.

Veja o vídeo divulgado pela págia @aral_moreiramilgr4u:

