Interior

VÍDEO: Polícia identifica e caça atirador que deixou um morto em tabacaria em Mundo Novo

Desentendimento chegou até vias de fato e posteriormente ao homicídio a tiros

12 janeiro 2026 - 16h23Luiz Vinicius
Confusão aconteceu em uma tabacariaConfusão aconteceu em uma tabacaria   (Reprodução/Via Maranata Notícias)

A Polícia Civil de Mundo Novo, a 464 quilômetros de Campo Grande, identificou o atirador que matou Robson Miranda, de 32 anos, e deixou um homem, de 37 anos, gravemente ferido em uma tabacaria, durante a madrugada desta segunda-feira, dia 12.

A segunda vítima, inclusive, precisou ser transferida para uma unidade hospitalar de Naviraí, em razão da gravidade dos ferimentos.

Conforme nota enviada à reportagem, a Polícia Civil coletou informações que apontam que, inicialmente, houve um desentendimento entre suspeito e vítimas, elevando-se para vias de fato.

Após a primeira confusão, o suspeito deixou o local e minutos depois, retornou armado, efetuando diversos disparos que atingiram Robson, que acabou morrendo no estabelecimento, e o outro homem, que foi socorrido.

Para não atrapalhar as investigações, a instituição limitou-se a dizer que, "o autor já foi identificado e as investigações estão em andamento para sua localização e prisão".

O portal Maranata Notícias compartilhou o vídeo do momento da confusão. Veja:

 

