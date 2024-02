Violando normas ambientais, balneário de Bonito é fechado às vésperas do Carnaval

O Balneário Bosque das Águas, em Bonito, teve sua licença cancelada e o proprietário multado em R$ 180 mil devido a infrações ambientais, ação parte da Operação Carga Máxima, que é conduzida pelo Governo do Estado.

Coordenada pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), a operação tem como objetivo garantir a conformidade desses pontos turísticos com as condições estabelecidas nas licenças ambientais, como capacidade de visitantes autorizada e contribuição com a preservação do meio ambiente.

O cancelamento da Licença de Operação do balneário em questão foi publicado no Diário Oficial do Estado de sexta-feira (9).

No documento, o diretor presidente do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), André Borges, explica que a perda da licença do local ocorre devido à superlotação, com número de pessoas muito acima do permitido; bares e equipamentos de som espalhados nas margens do rio, que é área de preservação ambiental; pessoas dentro do rio ou nas margens com garrafas de vidro, consumindo alimentos em plataformas flutuantes, prática proibida, e transitando sobre a vegetação nativa sem nenhum cuidado e sem nenhuma orientação.

