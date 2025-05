Virou moda? Conselheiro é agredido a cadeiradas por mãe de criança em Três Lagoas

Conselheiro tutelar, de 37 anos, foi agredido com empurrões e uma cadeirada na manhã do último domingo (25), no bairro São Jorge, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

A agressora, mulher, de 29 anos, foi detida e encaminhada para a delegacia de plantão do município.

Segundo informações divulgadas pelo site TL Notícias, o conselheiro realizava um atendimento na residência da mulher, durante o cumprimento de uma medida legal em apoio à criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade.

Porém, a suspeita passou a ficar agressiva e começou a empurrar o servidor para fora da residência e impedindo a atuação do conselheiro, deu uma cadeirada na vítima, que não sofreu lesões visíveis.

A Polícia Militar foi acionada e deteve a mulher, encaminhando ela para a delegacia, onde o caso foi registrado como violência arbitrária.

