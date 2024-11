Visitinha: mulher encontra cobra dentro da máquina de lavar em Cassilândia

Que susto! Uma trabalhadora rural, de 28 anos, tomou um susto ao encontrar uma cobra de um metro e meio dentro da máquina de lavar, em sua casa. O caso ocorreu nessa segunda-feira (25), no município de Cassilândia.

A mulher mora em uma fazenda, há cerca de 80km da cidade. Segundo ela, o susto foi no momento em que ia tirar roupas da máquina para estender. “Quando coloquei a mão dentro da máquina vi a cobra, ela estava se mexendo, me assustei, me afastei e fechei a tampa”, contou.

Acostumados com o campo, os dois identificaram a cobra sendo da espécie cobra-cipó, não peçonhenta, ou seja, que não possui veneno.

“É coisa que a gente faz no dia a dia e na hora que abre a tampa e vê um animal daquele pronto pra dar um bote, assusta a gente. Mas meu marido tirou a serpente e soltou na vegetação”, finalizou Talita.

Sobre a espécie

Segundos especialistas, a cobra-cipó não é peçonhenta chegando a ser inofensiva aos seres humanos. Por outro lado, há indícios de que ela pode ter uma toxina que ajuda na captura de anfíbios anuros (sapos, pererecas e rãs) e outras presas.

Com g1

