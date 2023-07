Vítima de acidente de trânsito em Ponta Porã era jovem recém-formado em medicina

O jovem Leonardo Costa Rezende, de 26 anos, morto em um acidente de trânsito na noite deste domingo (16), em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande, era recém-formado em medicina. Ele estava em uma motocicleta quando foi atingido por uma Land Rover na rua Paraguai, nas proximidades da Linha Internacional.

O motorista da SUV, de 27 anos, estava com sinais de embriaguez e foi preso em flagrante por desacatar policiais que atuavam na ocorrência e pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool.

Nas redes sociais, familiares ficaram consternados com a situação envolvendo o jovem. "Oh primo, fala para mim que é uma pegadinha, que tudo não passa de uma brincadeira. Que dor é essa que consome o coração da gente. Eu não posso acreditar que é você", disse um familiar.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista seguia pela rua Marechal Floriano no sentido norte ao sul da pista, quando colidiu a parte esquerda do para-choque da frente na motocicleta, provocando o acidente e consequentemente a queda de Leonardo. A vítima estava com uma passageira na garupa, que não se feriu gravemente.

A passageira, inclusive, relatou para a polícia que no momento do acidente estava mexendo no celular e não conseguiu visualizar como se deu a colisão.

As autoridades que estavam no local notaram que o condutor da Land Rover apresentava sinais de embriaguez, como desequilíbrio, odor etílico, olhos avermelhados e passou a xingar as equipes policiais, desacatando as autoridades. O motorista se negou a fazer teste do bafômetro.

No veículo foi encontrada uma garrafa de cerveja, além duas outras tampas de cerveja e uma caixa com gelo junto ao assoalho atrás do banco do motorista.

