Interior

Victória pode ter sido assassinada após discussão na casa de suspeito em Corumbá

Indivíduo que cometeu o crime pode estar escondido na Bolívia, segundo delegado responsável pelo caso

15 agosto 2025 - 09h39Luiz Vinicius
Vitória foi encontrada morta com um saco amarrado nas pernas e sinais de torturaVitória foi encontrada morta com um saco amarrado nas pernas e sinais de tortura   (Redes Sociais)

A investigação sobre a morte de Victória Roberta de Miranda Rodrigues, de 21 anos, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande, pode ganhar novos desfechos, após a polícia acreditar que a jovem tenha sido morta após uma discussão com o principal suspeito, que não teve o nome divulgado, na casa dele.

Ela foi encontrada em uma área de mata próximo ao bairro Guatós, na manhã de segunda-feira (11), com corte profundo no pescoço e com um saco plástico amarrado aos pés.

A linha de investigação da Polícia Civil de Corumbá traça que Victória foi morta após se envolver em uma discussão com o suspeito na presença de outras duas mulheres. Nisso, ela foi atacada pelo indivíduo com um canivete e ficando na casa por quase um dia.

Diante do fato, o corpo foi desovado na área de mata. O delegado Filipe Araújo Izidio Pereira explicou que devido à proximidade, existe uma chance do suspeito estar escondido na Bolívia.

"Representamos pelo mandado de prisão, mas ele segue foragido. Sobre o momento exato da morte, aguardamos o laudo necroscópico para confirmar”, afirmou em entrevista ao site Diário Corumbaense. Um dos passos da investigação é entender como o suspeito levou o corpo até a área de mata.

"Há suspeita de que o autor tenha recebido ajuda, mas isso ainda está sendo apurado, assim como o veículo utilizado no transporte", completou.

