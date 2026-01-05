Vizinhos salvam residência de ser tomada por incêndio na ausência de morador em MS

Vizinhos foram cruciais para evitar que uma residência no bairro Aeroporto, em Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande, fosse destruída por um incêndio no final da tarde deste domingo, dia 4.

Ao perceberem que uma fumaça estava saindo da residência, os vizinhos utilizaram mangueira de jardim e baldes com água, conseguindo evitar que as chamas se propagassem para outros cômodos.

Segundo divulgado pelo Corpo de Bombeiros, um dos cômodos da residência ficou bastante destruída, inclusive os materiais, como: aparelho de ar-condicionado, guarda-roupa, ventilador, cama, máquina de lavar roupas.

Os militares foram fizeram o rescaldo do local e usaram cerca de 200 litros de água para eliminar os possíveis focos de incêndio.

O morador da casa não estava no momento que começou o incêndio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também