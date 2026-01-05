Menu
Menu Busca segunda, 05 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Interior

Vizinhos salvam residência de ser tomada por incêndio na ausência de morador em MS

Populares utilizaram mangueira de jardim e baldes com água para controlar as chamas

05 janeiro 2026 - 12h40Luiz Vinicius
Cômodo ficou bastante danificado com o incêndioCômodo ficou bastante danificado com o incêndio   (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Vizinhos foram cruciais para evitar que uma residência no bairro Aeroporto, em Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande, fosse destruída por um incêndio no final da tarde deste domingo, dia 4.

Ao perceberem que uma fumaça estava saindo da residência, os vizinhos utilizaram mangueira de jardim e baldes com água, conseguindo evitar que as chamas se propagassem para outros cômodos.

Segundo divulgado pelo Corpo de Bombeiros, um dos cômodos da residência ficou bastante destruída, inclusive os materiais, como: aparelho de ar-condicionado, guarda-roupa, ventilador, cama, máquina de lavar roupas.

Os militares foram fizeram o rescaldo do local e usaram cerca de 200 litros de água para eliminar os possíveis focos de incêndio.

O morador da casa não estava no momento que começou o incêndio.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Escola foi alvo de ladrões
Interior
Ladrões levam praticamente tudo de escola durante invasão em Sidrolândia
Material apreendido -
Polícia
Mais de 400 pacotes de cigarros contrabandeados são apreendidos em Nova Andradina
Apreensão -
Polícia
Homem é preso com R$ 431 mil em 'Mounjaro' e cigarros eletrônicos em Ponta Porã
Desabafo feito em rede social -
Política
Mulher relata "tortura psicológica" em relacionamento com vereador de Deodápolis
Homem é preso com duas motocicletas furtadas durante Operação Boas Festas em Nova Andradina
Interior
Homem é preso com duas motocicletas furtadas durante Operação Boas Festas em Nova Andradina
Buscas por corpo de homem desaparecido no Rio Apa continuam neste domingo
Interior
Buscas por corpo de homem desaparecido no Rio Apa continuam neste domingo
Mulher tem casa incendiada e ex-marido é suspeito em Aquidauana
Interior
Mulher tem casa incendiada e ex-marido é suspeito em Aquidauana
Pescador é multado durante Operação Piracema ao ser flagrado pescando em Nova Andradina
Interior
Pescador é multado durante Operação Piracema ao ser flagrado pescando em Nova Andradina
Cachorro foi salvo da grade do portão
Interior
VÍDEO: Bombeiros salvam cachorrinho preso a grade de portão em Corumbá
Rio sobe repentinamente e Corpo de Bombeiros resgata 44 turistas na Serra da Bodoquena
Interior
Rio sobe repentinamente e Corpo de Bombeiros resgata 44 turistas na Serra da Bodoquena

Mais Lidas

Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamas
Polícia
AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande
BR registra filas quilométricas -
Polícia
AGORA: Rodovia BR-163 fica travada após acidente com morte em Nova Alvorada do Sul
Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital