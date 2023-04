89 pessoas morrem após seita fazer jejum "para conhecer Jesus" no Quênia

Chega a 89 o número de mortos em uma seita, que atuava no interior do Quênia, que incentivou seus participantes a fazerem um jejum total “para conhecer Jesus”. As informações são do g1.

Segundo o ministro do Interior do país, até esta terça-feira (25), cerca de 34 pessoas que faziam parte da seita foram resgatadas com vida.

Os mortos faziam parte da Igreja Internacional das Boas Novas, que estava localizada em uma área próxima da floresta Shakahola, no leste do país, o que dificulta que as autoridades resgatem os seguidores.

O líder da igreja, Makenzie Nthenge, é o responsável por incentivar seus seguidores à realizarem o jejum. Ele foi preso há dez dias, porém, os seguidores do culto permanecem escondidos.

Muitos dos mortos foram encontrados dentro de uma vala comum.

Em um relatório, a polícia queniana diz que recebeu a informação que várias pessoas haviam morrido de fome “com o pretexto de conhecer Jesus depois que um suspeito, Makenzie Nthenge, pastor da Igreja Internacional da Boa Nova, fez nelas uma lavagem cerebral”.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também