A Boeing troca de presidente para recuperar confiança na companhia

Mauro Silva, com informações da Exame

Com mudanças em sua estrutura a Boeing confirmou nesta segunda-feira (23) a saída do CEO, Dennis A. Muilenburg deixou o cargo e será substituído por David L. Calhoun, atual presidente do conselho de administração. A troca acontece depois que a empresa suspendeu temporariamente a fabricação da aeronave 737 Max.

Calhoun deve assumir em no dia 13 de janeiro de 2020. Conforme comunicado feito pela companhia, a troca deve trazer um ambiente de transparência, além de buscar retomar o 737 Max.

A aeronave é responsável por dois acidentes fatais. O primeiro acidente, de outubro de 2018, ocorreu na Indonésia em um voo da companhia Lion Air e deixou 189 mortos. Já em março deste ano, outro avião Boeing 737 Max da Ethiopian Airlines caiu na Etiópia, causando a morte dos 157 ocupantes.

Lawrence W. Kellner afirmou que Calhoun “têm uma profunda experiência na indústria e um histórico comprovado de forte liderança, e ele reconhece os desafios que precisamos confrontar”.

“Acredito firmemente no futuro da Boeing e do 737 Max. Estou honrado em liderar essa grande companhia e os 150 mil funcionários dedicados, que estão trabalhando duro para criar o futuro da aviação”, disse Calhoun em nota.

Deixe seu Comentário

Leia Também