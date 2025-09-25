Menu
Menu Busca quinta, 25 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Internacional

Abbas critica Hamas e diz que não haverá paz sem Estado da Palestina

O presidente da Autoridade Palestina acusou o premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, de usar a fome como arma

25 setembro 2025 - 11h37Sarah Chaves
Foto: Reuters/Jeenah MoonFoto: Reuters/Jeenah Moon  

Em discurso virtual na Assembleia Geral da ONU nesta quinta-feira (25), o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, afirmou que não haverá paz sem a criação de um Estado palestino.

Rival do Hamas, condenou os ataques de 7 de outubro de 2023 a Israel e disse que o grupo não participará de um futuro governo em Gaza, defendendo que entregue as armas à Autoridade Palestina. "Quero deixar uma mensagem clara: não se pode alcançar paz sem Justiça, e a Justiça só será feita quando houver um estado da Palestina", declarou.

Abbas classificou as ações de Israel em Gaza como crimes de guerra e acusou o premiê Benjamin Netanyahu de usar a fome como arma. Ele agradeceu os países que recentemente reconheceram a Palestina como Estado, como Reino Unido e França, e destacou que 149 nações já o fizeram.

O líder palestino disse estar disposto a cooperar com os EUA no plano de paz aprovado em setembro, mas acusou Israel de descumprir acordos anteriores. O discurso ocorreu por videoconferência porque o governo Trump negou seu visto, decisão revertida pela própria ONU em votação.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Venezuela é atingida por dois terremotos
Internacional
Venezuela é atingida por dois terremotos na mesma noite
Justiça de MS manda atingir bens de donos de empresa que enganou consumidores
Justiça
Justiça de MS manda atingir bens de donos de empresa que enganou consumidores
Zelensky admite possibilidade de renúncia após fim da guerra na Ucrânia
Internacional
Zelensky admite possibilidade de renúncia após fim da guerra na Ucrânia
Donald Trump assiste Lula discursar
Internacional
ONU divulga imagens dos bastidores da Assembleia Geral
Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo -
Política
Eduardo Bolsonaro e Figueiredo têm 15 dias para rebater denúncia da PGR, decide Moraes
Viviane e Alexandre de Moraes Foto: Divulgação
Internacional
"Ilegal e lamentável", diz Moraes após a esposa dele ser alvo da Lei Magnitsky pelos EUA
Lula e Jorge Messias -
Internacional
Agência confirma revogação de visto do Advogado-Geral da União pelos EUA
Maritacas do Rio
Internacional
Malas, remos e risadas: A experiência de mulheres que viajam juntas
Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu
Internacional
Israel se opõe à criação de Estado palestino após apoio internacional
Os nadadores franceses Chloe Leger Witvoet e Matthieu Witvoet
Internacional
Casal francês se prepara para nadar 3.800 km atravessando o Atlântico

Mais Lidas

Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
O suspeito foi preso pelas autoridades
Polícia
JD1TV: Mãe nunca desconfiou que pedreiro estava estuprando a filha no Dom Antônio
Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades
Polícia
Ladrão tem perna e pênis amputados após roubar moto e se acidentar