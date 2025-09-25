Abbas critica Hamas e diz que não haverá paz sem Estado da Palestina

Em discurso virtual na Assembleia Geral da ONU nesta quinta-feira (25), o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, afirmou que não haverá paz sem a criação de um Estado palestino.

Rival do Hamas, condenou os ataques de 7 de outubro de 2023 a Israel e disse que o grupo não participará de um futuro governo em Gaza, defendendo que entregue as armas à Autoridade Palestina. "Quero deixar uma mensagem clara: não se pode alcançar paz sem Justiça, e a Justiça só será feita quando houver um estado da Palestina", declarou.

Abbas classificou as ações de Israel em Gaza como crimes de guerra e acusou o premiê Benjamin Netanyahu de usar a fome como arma. Ele agradeceu os países que recentemente reconheceram a Palestina como Estado, como Reino Unido e França, e destacou que 149 nações já o fizeram.

O líder palestino disse estar disposto a cooperar com os EUA no plano de paz aprovado em setembro, mas acusou Israel de descumprir acordos anteriores. O discurso ocorreu por videoconferência porque o governo Trump negou seu visto, decisão revertida pela própria ONU em votação.

