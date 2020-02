Aeronaves que foram buscar brasileiros em Wuhan chega na China

As duas aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) que foram buscar os brasileiros e parentes na cidade de Wuhan, epicentro do coronavírus, chegaram na tarde desta sexta-feira (7) na China. A previsão é que por volta da meia-noite desse sábado (8) eles cheguem em Anápolis (GO).

Em reunião com o brigadeiro Marcelo Damasceno, militar responsável pela missão, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que ação não apresenta riscos a terceiros. “Ao levar informação clara para o Brasil e, em especial, para o pessoal de Anápolis, que não existe qualquer risco para terceiros aqui no Brasil. É uma operação muito bem preparada e planejada”.

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e o da Saúde, Henrique Mandetta, também participaram da reunião e vão para a cidade de Anápolis, onde vão visitar as instalações que receberão os brasileiros e suas famílias.

Confira o itinerário feito na missão Operação Regresso:





As 34 pessoas resgatadas do epicentro do novo vírus, brasileiros e seus parentes, vão pousar na Base Aérea de Anápolis e entraram em uma quarentena de 18 dias, assim como os outros 24 tripulantes, pilotos e os médicos que estão auxiliando na missão.

Além deles, mais seis estrangeiros, quatro poloneses, um indiano e um chinês, vão embarcar no avião da FAB. Segundo o brigadeiro Damasceno, ação é um gesto de solidariedade com o governo polonês que não teve como buscar seus cidadãos.

Deixe seu Comentário

Leia Também