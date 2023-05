Aerosmith anuncia turnê de despedida após 50 anos

Nesta segunda-feira (1) o Aerosmith anunciou que fará sua turnê de despedida, 'Peace Out', após 50 anos de estrada.

Com Brasil fora da lista, a banda revelou as datas e locais que eles passarão. A primeira apresentação acontece em 2 de setembro, na Filadélfia.



"Após 50 anos, 10 turnês mundiais e se apresentando para cerca de 10 milhões de fãs... É a hora da última vez. Cada noite vai celebrar as cinco décadas da banda", escreveu o grupo.

Todos os membros da banda estão com mais de 70 anos. Steven Tyler, vocalista e mais velho deles, está com 75 anos.

A última passagem do Aerosmith no Brasil aconteceu em 2017. Nos comentários da publicação, os fãs brasileiros pedem pelo show no país.

