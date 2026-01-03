Menu
Menu Busca sábado, 03 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Internacional

África do Sul solicita que Conselho da ONU se reúna com urgência

Governo sul-africano condenou as ações dos EUA na Venezuela

03 janeiro 2026 - 18h11Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Conselho de Segurança da ONUConselho de Segurança da ONU   (Reuters/Eduardo Muñoz)

O governo da África do Sul solicitou que o Conselho de Segurança da ONU se reúna com urgência para tratar do ataque militar dos Estados Unidos contra a Venezuela, que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa. O país avalia que as ações configuram uma violação da Carta das Nações Unidas, que determina que todos os Estados-Membros devem abster-se da ameaça ou do uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de outro país.

Em comunicado oficial, a África do Sul acrescenta que a Carta não autoriza também intervenções militares externas em assuntos que são essencialmente de jurisdição interna de uma nação soberana.

“A história tem demonstrado repetidamente que invasões militares contra Estados soberanos geram apenas instabilidade e aprofundamento das crises. O uso unilateral e ilegal da força dessa natureza mina a estabilidade da ordem internacional e o princípio da igualdade entre as nações”, diz nota do governo sul-africano.

Entenda - O ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela marca um novo episódio de intervenções diretas de Washington na América Latina. A última vez que os EUA invadiram um país latino-americano foi em 1989, no Panamá, quando os militares norte-americanos sequestraram o então presidente Manuel Noriega, acusando-o de narcotráfico.

Assim como fizeram com Noriega, os Estados Unidos acusam Maduro de liderar um suposto cartel venezuelano De Los Soles, sem apresentar provas. Especialistas em tráfico internacional de drogas questionam a existência desse cartel.

O governo de Donald Trump estava oferecendo uma recompensa de US$ 50 milhões por informações que levassem a prisão de Maduro.

Para críticos, a ação é uma medida geopolítica para afastar a Venezuela de adversários globais dos Estados Unidos, como China e Rússia, além de exercer maior controle sobre o petróleo do país, que é dono das maiores reservas de óleo comprovadas do planeta.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Trump se pronunciou após ataques
Internacional
Trump diz que EUA vão administrar Venezuela até "transição segura"
Trump fez um anúncio sobre as ofensivas contra a Venezuela
Internacional
Venezuela denuncia guerra colonial e interesse dos EUA em petróleo
Cuba condena "ataque criminoso" dos EUA contra a Venezuela
Internacional
Cuba condena "ataque criminoso" dos EUA contra a Venezuela
Bolívia enfrenta onda de protestos e paralisação após alta nos combustíveis
Internacional
Bolívia enfrenta onda de protestos e paralisação após alta nos combustíveis
Nicolás Maduro foi capturado pelos Estados Unidos
Internacional
Vice-presidente da Venezuela exige dos EUA prova de vida de Maduro
Imagem do incêndio em Fuerte Tiuna, o maior complexo militar da Venezuela
Internacional
Ataques atingem Caracas e Trump afirma captura de Maduro
Sul-mato-grossense tricampeão mundial de montaria em touros estreia em Boston
Internacional
Sul-mato-grossense tricampeão mundial de montaria em touros estreia em Boston
Num primeiro momento, não houve registro de danos graves ao estado
Internacional
Estado do sul do México é surpreendido com terremoto de magnitude 6,3 nesta sexta
Família pede ajuda para encontrar idoso desaparecido há 5 dias no bairro Iraci Coelho
Geral
Família pede ajuda para encontrar idoso desaparecido há 5 dias no bairro Iraci Coelho
Papa Leão XIV
Internacional
Papa pede paz entre nações 'ensanguentadas por conflitos e miséria'

Mais Lidas

Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital
Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem dá tiros para o alto durante a virada do ano e é preso pelo Choque na Capital
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Corpo de Bombeiros encaminhou o homem para o hospital
Polícia
Ferido a tiros no São Jorge da Lagoa, homem não resiste e morre em hospital