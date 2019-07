Agricultores de Portugal vão cobrar do governo prejuízos causados por javalis

Rauster Campitelli, com informações do Notícias de Coimbra

Agricultores que tiveram prejuízos devido aos ataques de javalis e veados no distrito de Coimbra (Portugal) vão exigir que o Ministério da Agricultura realize o levantamento e o pagamento dos estragos. O coordenador da Associação Distrital de Agricultores de Coimbra (ADACO), Isménio Oliveira, disse à agência Lusa que existem dezenas de agricultores lesados, com vinhas e terras de cultivo completamente devastadas.

Os ataques aconteceram nos concelhos de Soure, Condeixa-a-Nova, Penela, Miranda do Corvo e Lousã. “No Rabaçal (Penela), um hectare de estufas de produção de caracóis está inoperacional desde janeiro, com a produção suspensa, depois de um ataque de javalis que causou largos milhares de euros de prejuízo”, revelou. Na manhã desta terça-feira (2), durante conferência de imprensa em Penela, a ADACO e uma comissão de agricultores exigiram medidas ao Ministério da Agricultura.

Entre as solicitações estão alterações à lei para que o Governo passe a assumir as indenizações aos agricultores, além de controle da densidade da população de javalis e veados. “Existe uma lei que obriga as zonas de caça associativas a assumirem os prejuízos aos agricultores, mas, como elas não têm essa capacidade, a lei é inoperacional e ninguém resolve o problema da compensação pelos estragos causados”, frisou Isménio Oliveira.

Uma concentração de agricultores dos distritos de Coimbra, Viseu e Leiria, em Lisboa, frente ao Ministério da Agricultura, está agendada para o dia 31. Eles vão entregar uma exposição e reclamar “o levantamento e pagamento dos prejuízos aos agricultores afetados”. Desde o início do ano, a ADACO já realizou quatro reuniões com empresários lesados por ataques de javalis e veados. A primeira, em Penela, que reuniu três centenas de agricultores em janeiro.

No início de abril, o Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural determinou a elaboração de um estudo para determinar a real dimensão e impacto do alegado aumento da população de javalis e dos eventuais prejuízos decorrentes. “Estamos muito céticos quanto a esse estudo, mas o que queremos é que sejam tomadas medidas”, disse Isménio Oliveira.

