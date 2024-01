Alec Baldwin volta a ser acusado por morte em set de filme

O ator Alec Baldwin foi acusado, novamente, pelo homicídio culposo de Halyna Hutchins, diretora de fotografia do filme Rust, em outubro de 2021. Na data, o ator ensaiava uma cena em que utilizava uma arma, que era para estar carregada com balas de festim, quando um disparo foi feito.

Halyna, de 42 anos, chegou a ser socorrida, porém não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital da Universidade do Novo México, cidade onde o filme era gravado.

O caso foi reaberto nesta sexta-feira (19) por um júri do Novo México. A acusação anterior contra o ator havia sido retirada pela promotoria. Caso ele seja condenado, ele poderá pegar até 18 meses de prisão pelo crime.

