Alerta de tsunami é emitido após terremoto de magnitude 7,5 atingir o Japão

Após um terremoto de magnitude 7,5 atingir o oeste do Japão durante a segunda-feira (1°), um alerta de tsunami passou a ser emitido no país, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e a Agência Meteorológica do Japão.

O terremoto, que teve uma profundidade de 10 quilômetros, ocorreu às 16h10 (horário local), cerca de 42 quilômetros a nordeste de Anamizu, na província de Ishikawa.

Conforme a CNN, a Agência Meteorológica do Japão emitiu um alerta de tsunami ao longo das regiões costeiras do oeste. A Coreia do Sul e Rússia também estão em alerta para a possibilidade de tsunamis em parte de suas costas.

Acredita-se que um tsunami de até 5 metros de altura esteja atingindo Noto, na província de Ishikawa, de acordo com a agência meteorológica. Ondas com mais de 1 metro de altura atingiram a costa da cidade de Wajima, na província de Ishikawa, informou a emissora pública NHK.

Mais de 32.500 casas na província de Ishikawa ficaram sem energia após o terremoto. A Hokuriku Electric Power disse que está verificando quaisquer irregularidades em suas usinas nucleares.

Ainda segundo o site, o porta-voz do governo do Japão, Hayashi Yoshimasa, disse que as usinas nucleares do país estão “sem irregularidades” após o grande terremoto. Em pronunciamento na televisão nesta segunda-feira, Yoshimasa aconselhou as pessoas em áreas sob alerta de tsunami a evacuarem para locais mais elevados.

Imagens da NHK mostraram câmeras tremendo enquanto as ondas batiam na costa quando o terremoto atingiu a província de Ishikawa.

