Aluno de 16 anos mata professora a facadas dentro da sala de aula

Um aluno de 16 anos esfaqueou uma professora de espanhol na sala de aula de uma escola em Saint-Jean-de Luz, no sudoeste da França, nesta quarta-feira (22), segundo a Promotoria local. O estudante foi detido após se entregar.

As autoridades locais não divulgaram as identidades da vítima e do agressor, mas revelaram que a docente, que dava aulas de espanhol na escola Saint-Thomas d’Aquin, tinha por volta de 50 anos de idade. Segundo o jornal local, La Dépêche, o estudante teria puxado a faca de sua mochila e esfaqueado sua professora em seguida.

Até o momento, as autoridades descartam motivação terrorrista e investigam a possibilidade de eventuais transtornos psiquiátricos do estudante como a causa inicial da agressão.

Um aluno que presenciou o ataque falou à imprensa local nesta quarta. “Não o vi se levantar, mas ele se aproximou bastante calmo da professora e a esfaqueou no peito sem dizer nada”, afirmou.

O ministro da Educação francês, Pap Ndiaye, se solidarizou e afirmou estar “imensamente consternado” com o ataque. Ele também disse que deve visitar a escola nos próximos dias e que estudantes que presenciaram o ataque na escola, cerca de 90 alunos, foram atendidos por psicólogos.

