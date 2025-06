Aluno que ficou tetraplégico em aula de jiu-jitsu será indenizado em R$ 315 milhões

Jack Greener, de 30 anos, que era aluno iniciante de jiu-jitsu, ficou tetraplégico após sofrer um golpe aplicado por um instrutor faixa-preta conhecido pelo apelido “Sinistro”, durante uma aula na academia Del Mar Jiu Jitsu, na Califórnia.

O caso aconteceu em 2018, mas só agora chegou a uma decisão definitiva: a Suprema Corte da Califórnia rejeitou o pedido de apelação da academia, confirmando a condenação ao pagamento de uma indenização de US$ 56 milhões — cerca de R$ 315 milhões na cotação atual.

Na época, Greener estava prestes a concluir a faculdade e participava de uma aula quando o instrutor, identificado como Francisco Iturralde, aplicou uma técnica que resultou em uma lesão na coluna cervical do aluno.

O caso ganhou atenção nacional e foi levado ao tribunal estadual e agora, após a recusa da Suprema Corte em reverter a decisão, seguirá para o âmbito federal.

Um dos principais nomes do jiu-jitsu mundial, Rener Gracie — neto de Hélio Gracie, criador da arte marcial no Brasil — atuou como testemunha técnica no processo. Em seu depoimento, ele classificou o golpe como extremamente perigoso.

Hoje, Jack Greener atua como palestrante motivacional, dedicando-se a inspirar pessoas que enfrentam situações semelhantes.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também