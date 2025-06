Aos 79 anos, homem será executado nos EUA após quase 50 anos no corredor da morte

Richard Jordan, de 79 anos, será executado nesta quarta-feira (25) no estado do Mississippi, sul dos Estados Unidos, após passar quase cinco décadas no corredor da morte.

Condenado pelo sequestro e assassinato de Edwina Marter em 1976, Jordan deve receber uma injeção letal. Edwina, de 34 anos na época do crime, era esposa de um executivo bancário e foi morta brutalmente em um caso que chocou o estado.

A execução, se realizada, será a primeira no Mississippi em mais de dois anos, e a segunda programada nos Estados Unidos apenas nesta semana.

Na última terça-feira (24), Thomas Gudinas, de 51 anos, foi executado por injeção letal na Flórida. Desde o início de 2025, o país já realizou 24 execuções, a maioria por injeção letal.

No entanto, outros métodos também voltaram a ser utilizados recentemente: três pessoas foram executadas por inalação de nitrogênio — técnica estreada no Alabama em 2024, classificada por especialistas da ONU como “tortura” — e duas por fuzilamento na Carolina do Sul.

Atualmente, 23 dos 50 estados americanos aboliram a pena de morte. Outros três — Califórnia, Oregon e Pensilvânia — mantêm uma moratória nas execuções, suspendendo temporariamente a aplicação da sentença máxima.

