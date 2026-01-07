Menu
Menu Busca quarta, 07 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Internacional

Após ameaçar Groenlândia, Trump menospreza peso de europeus na Otan

'Rússia e China não têm medo da Otan sem os EUA', disse

07 janeiro 2026 - 16h55Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Trump discursou recentemente em evento nos Estados UnidosTrump discursou recentemente em evento nos Estados Unidos   (REUTERS/Kevin Lamarque)

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, menosprezou as reações de países europeus membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) contras as ameaças de Washington para anexar a Groenlândia, território semiautônomo da Dinamarca.

“Rússia e China não têm nenhum medo da Otan sem os EUA, e duvido que a Otan estaria lá para nós se realmente precisássemos dela”, disse Trump, destacando que ele levou os países do bloco a aumentar de 2% para 5% do PIB o total investido em defesa.

“A maioria não pagava suas contas, até eu aparecer. Os EUA, ingenuamente, estavam pagando por eles! Eu, respeitosamente, os levei a 5% do PIB, e eles pagam imediatamente. Todos disseram que isso não seria possível, mas foi, porque, acima de tudo, eles são todos meus amigos. Sem a minha intervenção, a Rússia teria toda a Ucrânia agora”, afirmou.

O presidente estadunidense vem enfrentando críticas de aliados da Otan devido a suas recorrentes ameaças de anexação da Groenlândia. Após bombardear a Venezuela, Trump voltou a dizer que a Groenlândia é necessária para segurança dos EUA, sugerindo que pode anexá-la. 

Trump cita os navios chineses e russos que trafegam no Mar do Ártico como justificativa para os EUA assumirem a Groenlândia. A anexação é ilegal, segundo o direito internacional.

Especialistas consultados pela Agência Brasil avaliam que a medida teria o objetivo de tentar conter o comércio da China pelo Ártico que, com o derretimento das calotas polares provocado pelo aquecimento global, deve ver o valor do frete cair nos próximos anos.

A primeira-ministra da Dinamarca, Matte Frederiksen, disse que, se um país da Otan atacar um parceiro da própria Otan, seria “o fim de tudo”, referindo-se à organização militar que reúne, além de países europeus, os EUA e o Canadá. 

Em comunicado conjunto, oito dos 32 países da Otan defenderam a soberania da Dinamarca sobre a Groenlândia nesta terça-feira (6). São eles França, Alemanha, Reino Unido, Portugal, Espanha, Itália, Polônia e Dinamarca.

“Cabe à Dinamarca e à Groenlândia, e somente a elas, decidir sobre assuntos que dizem respeito à Dinamarca e à Groenlândia”, disse o comunicado, acrescentando que “Os EUA são um parceiro essencial neste esforço” de manter a segurança no Ártico. 

Resposta tímida - A resposta dos aliados europeus à ameaça de Trump foi “tímida”, na avaliação do major-general português Agostinho Costa, especialista em assuntos de segurança e geopolítica e ex-vice-presidente da Associação EuroDefese-Portugal.

O militar avalia que a publicação de Trump menosprezando as reações dos membros da Otan se trata de um “bullying puro e duro” contra os aliados.

“A Europa está em estado de choque. Os países da Europa vivem uma orfandade em relação aos EUA. Toda política norte-americana de Trump vai contra as expectativas do componente europeu da Otan”, afirma.

Para ele, existe a ideia de que a organização seria uma aliança de defesa para proteger a Europa de uma suposta ameaça. Porém, o especialista entende que a função real da Otan é outra.

“A organização, pela realidade dos fatos, representa os interesses estratégicos e geopolíticos norte-americanos e serve como justificativa para a presença norte-americana na Europa, em especial, para o conjunto de bases que eles têm aqui e para as 250 armas nucleares que estão posicionadas aqui”, acrescentou Agostinho Costa.

O general português considera que a submissão da Europa aos EUA é “patológica” e diz que o aumento dos gastos com defesa, após pressão de Trump, serviu para transferir recursos para indústria de armas estadunidense.  

“[O aumento dos gastos com Defesa] é, fundamentalmente, um negócio que impôs à Europa uma transferência dos seus orçamentos de defesa para a indústria militar norte-americana, porque a indústria militar europeia não está minimamente desenvolvida ao ponto de poder fornecer esses armamentos”, concluiu.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

EUA apreendem dois navios-petroleiros por violar sanções comerciais
Internacional
EUA apreendem dois navios-petroleiros por violar sanções comerciais
Corredor Bioceânico leva Paraguai a suspender contratos de terras estatais
Internacional
Corredor Bioceânico leva Paraguai a suspender contratos de terras estatais
Maduro e a esposa
Internacional
Brasil diz na OEA que sequestro de Maduro é 'afronta gravíssima'
Donald Trump
Internacional
Trump diz que ataque à Venezuela deixou "muitos" mortos
Venezuela tem pouco percentual de petróleo
Internacional
Venezuela responde por menos de 1% do mercado mundial de petróleo
Foto: Unarc
Internacional
ONU critica intervenção dos EUA e alerta para risco à segurança global
Delcy assume interinamente a presidência da Venezuela
Internacional
Delcy Rodríguez toma posse como presidente interina da Venezuela
Entre os 119 feridos, seis ainda não foram identificados
Internacional
Identificadas as 40 vítimas de incêndio na Suiça
A ordem foi feita através de um decreto publicado no sábado (3)
Internacional
Venezuela ordena prisão de apoiadores de ataque dos EUA após sequestro de Maduro
China e Rússia condenam ataque dos EUA na Venezuela e pedem libertação de Maduro
Internacional
China e Rússia condenam ataque dos EUA na Venezuela e pedem libertação de Maduro

Mais Lidas

Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Foto: Shutterstock
Polícia
Filho mata mãe e irmão de dez anos esfaqueados
Meramente ilustrativa -
Polícia
Meninas fogem de abrigo, pegam carro de app e são encontradas em motel de Campo Grande