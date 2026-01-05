Após ataques à Venezuela, Trump ameaça fazer operação na Colômbia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou realizar uma nova operação militar, mas desta vez, na Colômbia. Ele frisou durante o domingo, dia 4, que a ofensiva "seria boa", o que provocou retaliações por parte de Bogotá.

A fala do norte-americano acontece um dia após os ataques à Venezuela, que, inclusive, resultaram na detenção do ditador Nicolás Maduro e da esposa.

"A Colômbia também está muito doente, administrada por um homem doente, que gosta de produzir cocaína e vendê-la aos Estados Unidos, e ele não vai continuar fazendo isso por muito tempo", disse Trump a jornalistas.

Questionado se haveria a possibilidade de uma nova operação militar contra o país sul-americano, o presidente americano disse "parece bom para mim".

A Colômbia retrucou dizendo que a ameaça é inaceitável e que o presidente Gustavo Petro foi eleito de maneira justa.

"Isso representa uma interferência indevida nos assuntos internos do país, contra as normas do direito internacional", disse o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia.

