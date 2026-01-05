Menu
Menu Busca segunda, 05 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Internacional

Após ataques à Venezuela, Trump ameaça fazer operação na Colômbia

Colômbia classifica atitude do norte-americano como "ameaça injustificável"

05 janeiro 2026 - 11h23Luiz Vinicius
Donald Trump Donald Trump   (EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou realizar uma nova operação militar, mas desta vez, na Colômbia. Ele frisou durante o domingo, dia 4, que a ofensiva "seria boa", o que provocou retaliações por parte de Bogotá.

A fala do norte-americano acontece um dia após os ataques à Venezuela, que, inclusive, resultaram na detenção do ditador Nicolás Maduro e da esposa.

"A Colômbia também está muito doente, administrada por um homem doente, que gosta de produzir cocaína e vendê-la aos Estados Unidos, e ele não vai continuar fazendo isso por muito tempo", disse Trump a jornalistas.

Questionado se haveria a possibilidade de uma nova operação militar contra o país sul-americano, o presidente americano disse "parece bom para mim".

A Colômbia retrucou dizendo que a ameaça é inaceitável e que o presidente Gustavo Petro foi eleito de maneira justa.

"Isso representa uma interferência indevida nos assuntos internos do país, contra as normas do direito internacional", disse o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

China e Rússia condenam ataque dos EUA na Venezuela e pedem libertação de Maduro
Internacional
China e Rússia condenam ataque dos EUA na Venezuela e pedem libertação de Maduro
Vice Delcy
Internacional
Forças Armadas da Venezuela reconhecem vice como presidente interina
Suíça identifica 24 vítimas de incêndio em bar, incluindo 11 menores
Internacional
Suíça identifica 24 vítimas de incêndio em bar, incluindo 11 menores
Zohran Mamdani
Internacional
Prefeito de Nova York critica ato de guerra de Trump contra Venezuela
Maduro e a esposa
Internacional
China pede aos EUA a libertação imediata de Maduro e sua esposa
Estados Unidos atacou o país venezuelano
Internacional
Cem turistas brasileiros deixaram a Venezuela após ataque dos EUA
Trump se pronunciou após ataques
Internacional
Trump diz que EUA vão administrar Venezuela até "transição segura"
Conselho de Segurança da ONU
Internacional
África do Sul solicita que Conselho da ONU se reúna com urgência
Trump fez um anúncio sobre as ofensivas contra a Venezuela
Internacional
Venezuela denuncia guerra colonial e interesse dos EUA em petróleo
Cuba condena "ataque criminoso" dos EUA contra a Venezuela
Internacional
Cuba condena "ataque criminoso" dos EUA contra a Venezuela

Mais Lidas

Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamas
Polícia
AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande
BR registra filas quilométricas -
Polícia
AGORA: Rodovia BR-163 fica travada após acidente com morte em Nova Alvorada do Sul
Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital