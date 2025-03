ApÃ³s bate-boca entre Zelensky e Trump, RÃºssia lanÃ§a ataque a Kharkiv

Um ataque aéreo russo na noite desta sexta-feira (28) em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, causou um incêndio em uma unidade médica e deixou ao menos sete pessoas feridas.

O ataque também resultou na remoção de 50 pessoas do hospital e danificou dezenas de edifícios da região, incluindo um prédio de apartamentos, uma concessionária de carros e um hipermercado, conforme relatado pelo prefeito local, Ihor Terekhov.

O prefeito da região também destacou que várias janelas dos edifícios ficaram quebradas devido à explosão. Em sua conta no X, a primeira vice-primeira-ministra da Ucrânia, Yulia Svyrydenko, reagiu duramente ao ataque russo, destacando a destruição provocada e criticando a postura russa.

"Os líderes mundiais falam de paz, mas as ações da Rússia deixam claras suas intenções. Ela não negocia; ela destrói", escreveu Svyrydenko.

O ataque ocorreu em meio a intensos confrontos entre as forças russas e ucranianas desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, quando tropas de Moscou invadiram o território ucraniano.

Porém, a tensão não se limita apenas ao campo de batalha. Nesta sexta-feira, também foi registrado um episódio de confronto verbal entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante um encontro na Casa Branca.

O bate-boca ocorreu quando Trump, criticando Zelensky, afirmou que o presidente ucraniano estava "apostando com a vida de milhões de pessoas" e com a possibilidade de uma "Terceira Guerra Mundial". Zelensky, por sua vez, expressou desconfiança em relação às promessas de paz feitas por Putin, chamando o presidente russo de "assassino".

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, também se envolveu na discussão, acusando Zelensky de desrespeitar os anfitriões ao debater questões tão delicadas diante das câmeras.

Após o confronto, Trump pressionou para que Zelensky e sua delegação deixassem imediatamente a Casa Branca, e o acordo entre os dois países para a exploração de recursos minerais raros no leste da Ucrânia, atualmente sob controle parcial da Rússia, não foi assinado.

