Após Brasil e EUA, Índia chega a 100 mil mortos por Covid-19

Neste sábado (3), o número de mortos pela pandemia do novo coronavírus passou de 100 mil na Índia. O país é o terceiro do mundo a atingir o marco, atrás de Estados Unidos e Brasil, e a pandemia não mostra sinais de diminuição.

O total de mortos subiu para 100.842, segundo o ministro da Saúde indiano, enquanto o número de infectados aumentou para 6,47 milhões, após registrar 79.476 novos casos em apenas um dia. A Índia agora tem o maior aumento diário de infecções do mundo.

Segundo Bhramar Mukherjee, professora de bioestatística e epidemiologia na Universidade de Michigan, os dados apontam que mais de 7% da população de 1,3 bilhão de pessoas foram expostas ao vírus. Para ela, isso significa que a Índia ainda está muito longe da imunidade de rebanho.

Juntos, EUA, Brasil e Índia reúnem quase 45% de todas as mortes por Covid-19 do mundo. Contudo, a taxa de mortalidade no território indiano é muito menor do que dos outros dois países, levantando dúvidas sobre a precisão dos dados.

A Índia tem, em média, menos de 1 morte pela doença a cada 10 mil pessoas, enquanto EUA e Brasil têm 6 mortes a cada 10 mil pessoas.

