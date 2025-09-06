Após confusão hospitalar, homem 'morto' em acidente de bondinho é encontrado vivo em Lisboa

A polícia portuguesa confirmou nesta sexta-feira (5) que um homem anteriormente declarado morto no acidente com o bondinho da Glória, em Lisboa, na última quarta-feira (3), está vivo e internado no Hospital de São José.

O caso veio à tona após a divulgação incorreta do óbito durante uma coletiva de imprensa oficial. "Posteriormente descoberto durante a noite internado no Hospital de São José".

O homem, de nacionalidade alemã, é pai de uma criança de três anos que sobreviveu ao acidente. O menino foi encontrado entre os destroços do bondinho por um trabalhador local, chorando e coberto de sangue. Em entrevista à imprensa portuguesa, o trabalhador relatou ter ouvido um forte estrondo e, ao correr até o local, encontrou a criança em meio a vários corpos.

Desde o resgate, o menino recebeu atendimento médico e já teve alta. Ele está agora sob os cuidados da tia e dos avós. A mãe da criança continua hospitalizada, em estado estável, após passar por cirurgias.

O acidente com o tradicional funicular deixou pelo menos 16 mortos, segundo balanço oficial. As causas do descarrilamento ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais.

