Menu
Menu Busca sábado, 06 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Internacional

Após confusão hospitalar, homem 'morto' em acidente de bondinho é encontrado vivo em Lisboa

O descarrilhamento deixou pelo menos 16 mortos

06 setembro 2025 - 10h50Sarah Chaves
As causas do descarrilamento ainda estão sendo investigadasAs causas do descarrilamento ainda estão sendo investigadas   (Pedro Nunes/Reuters)

A polícia portuguesa confirmou nesta sexta-feira (5) que um homem anteriormente declarado morto no acidente com o bondinho da Glória, em Lisboa, na última quarta-feira (3), está vivo e internado no Hospital de São José.

O caso veio à tona após a divulgação incorreta do óbito durante uma coletiva de imprensa oficial. "Posteriormente descoberto durante a noite internado no Hospital de São José".

O homem, de nacionalidade alemã, é pai de uma criança de três anos que sobreviveu ao acidente. O menino foi encontrado entre os destroços do bondinho por um trabalhador local, chorando e coberto de sangue. Em entrevista à imprensa portuguesa, o trabalhador relatou ter ouvido um forte estrondo e, ao correr até o local, encontrou a criança em meio a vários corpos.

Desde o resgate, o menino recebeu atendimento médico e já teve alta. Ele está agora sob os cuidados da tia e dos avós. A mãe da criança continua hospitalizada, em estado estável, após passar por cirurgias.

O acidente com o tradicional funicular deixou pelo menos 16 mortos, segundo balanço oficial. As causas do descarrilamento ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Donald Trump
Internacional
Ameaças de Trump sobre a Rússia aumentam temor de tarifas contra o Brasil
L200, em Miranda -
Polícia
PRF apreende mais de 460 quilos de drogas em fiscalização na BR-262
Deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) -
Política
Rodolfo Nogueira acredita que anistia trará Justiça ao Brasil
Desfile militar na China pelo fim da segunda guerra reflete nova aliança geopolítica
Internacional
Desfile militar na China pelo fim da segunda guerra reflete nova aliança geopolítica
Foto: KMGH/ Newsource
Internacional
Aviões colidem em aeroporto municipal e um morre nos E.U.A
Centenas de feridos foram levados ao hospital, afirmou o chefe de informações local
Internacional
Terremoto de magnitude 6,0 deixa mais de 800 mortos no Afeganistão
Rússia exibe drones usados na Ucrânia na Praça Vermelha de Moscou durante evento do Dia da Vitória em maio
Internacional
Rússia intensifica ataques noturnos para sobrecarregar defesas da Ucrânia
Israel ataca capital do Iêmen e mata primeiro-ministro Houthi
Internacional
Israel ataca capital do Iêmen e mata primeiro-ministro Houthi
Ex-presidente do parlamento ucraniano Andriy Parubiy é assassinado a tiros em Lviv
Internacional
Ex-presidente do parlamento ucraniano Andriy Parubiy é assassinado a tiros em Lviv
Donald Trump
Internacional
Rumores sobre morte de Donald Trump viralizam

Mais Lidas

Arma localizada que teria sido usada no tiroteio e na morte de Silas e Aysla
Justiça
Acusado de envolvimento na morte de adolescentes pede mudança de presídio por "medo"
O autor do crime foi preso instantes depois
Cidade
Tonzinho enfrenta júri popular por matar "Opalão do PCC" em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Pai é preso por atirar na cabeça de filho de dois anos: 'Cansei de pagar pensão'
Paulo Bial Torres, o "Paulinho Metralha" -
Polícia
Após matar alvo errado, "Paulinho Metralha" deve ir a júri, decide TJMS