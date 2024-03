Após houthis atacarem navios, Forças dos EUA, da França e do Reino Unido se unem

Forças norte-americanas, francesas e britânicas abateram 15 drones na região do Mar Vermelho neste sábado (09), depois que detectaram ataques do houthis do Iêmen, alinhados ao Irã, ao graneleiro Propel Fortune e navios americanos na região.

Eles também, alvejaram um navio de carga e outras embarcações de guerra dos Estados Unidos na região, usando 37 drones. Segundo o houthis, esses ataques são uma campanha de solidariedade aos palestinos durante a guerra na Faixa de Gaza.

A marinha americana, então, abateu 15 veículos aéreos não tripulados (UAVs) do houthis, que aparentavam ser uma ameaça iminente aos navios mercantes dos Estados Unidos. Os militares estavam respondendo a um ataque de grande escala que o movimento lançou no Mar Vermelho e no Golfo de Áden.

