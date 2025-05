Após oferta dos E.U.A, China avalia negociação de tarifas

Washington enviou a Pequim uma oferta de negociações para as tarifas de 145% impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, conforme divulgado pelo Ministério do Comércio da China.



No comunicado, o governo acrescenta que Pequim está avaliando a situação. A medida pode apaziguar a ‘guerra comercial’ global. Os EUA devem estar preparados para tomar medidas para "corrigir práticas errôneas" e cancelar tarifas unilaterais , disse o Ministério do Comércio em um comunicado, acrescentando que Washington precisa mostrar "sinceridade" nas negociações.



A China negou repetidamente que esteja tentando negociar uma saída das tarifas com os Estados Unidos, deixando claro que Washington dará o primeiro passo.



A China criou discretamente uma lista de produtos fabricados nos EUA que serão isentos de suas tarifas retaliatórias de 125% — incluindo produtos farmacêuticos selecionados, microchips e motores a jato — informou a Reuters.



Do lado dos EUA, autoridades, incluindo o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o conselheiro econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, também expressaram esperança de progresso na redução das tensões comerciais.



