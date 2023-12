Após pedido do Itamaraty, Israel libera 16 refugiados para o Brasil

Após uma série de esforços por parte do chanceler Mauro Vieira, Israel comunicou ao Itamaraty, na tarde desta terça-feira (19), que o grupo formado por 16 brasileiros e seus parentes poderão deixar a Faixa de Gaza por meio da saída de Rafah, que faz fronteira com o Egito.

O grupo, no entanto, é formado por 24 pessoas, o que significa que um grupo menor, de oito pessoas, ainda precisará ser liberado por Israel para deixar a região. Eles haviam sido barrados de deixar a Palestina por que Israel ainda realiza uma checagem de antecedentes e eventuais impeditivos.

O pedido de Vieira foi feito ao chanceler Israelense Eli Cohen durante a posse de Javier Milei, novo presidente da Argentina.

Com a liberação israelense, o escritório de representação do Brasil em Ramallah seleciona os familiares desses 16 brasileiros, que haviam desistido de deixar a região pela resistência de Israel.

