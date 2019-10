Após sacrifício, cavalo vira refeição de sua dona

Mauro Silva, com informações do UOL

A estudante da gastronomia, Pia Olden, de 18 anos, que mora na Noruega, divulgou na última sexta-feira (4) em seu Facebook ter comido o seu cavalo de criação depois que o animal foi sacrificado em 2018.

De acordo com a adolescente, conforme o site Daily Mail, ela afirmou que o seu cavalo, Drifting Speed , ficou doente e precisou ser sacrificado, fato ocorrido no ano passado. Mas sua família teria guardado pedaços de sua carne no congelador.

A jovem que é estudante de gastronomia resolveu preparar um prato especial com manga e pimenta, conforme divulgado em sua rede social. "Se eu for comer carne de cavalo, vai ser do meu próprio animal", disse Pia.

"Foi uma das melhores carnes que já comemos", acrescentou após degustar a carne de Speed.

Com essas declarações a norueguesa passou a ser atacada e ameaçada de morte pela internet. "Muitos escreveram que eu também merecia ser morta para ser comida pelo meu próprio cavalo. Uma pessoa escreveu que eu deveria perder o direito de ter animais", segundo o seu relato ao site Dagbladet.

Assustada com a repercussão, a garota removeu o post e as fotos de seu perfil

