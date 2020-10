Após testar positivo, Trump é encaminhado para hospital militar

O presidente norte-americano, Donald Trump, 74 anos, anunciou na noite da quinta-feira (1º) que ele e a esposa haviam testado positivo para a Covid. Informações divulgadas nesta sexta-feira (1°) relatam que Trump foi levado para um hospital militar

Trump deixou a Casa Branca de helicóptero e foi para o Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, segundo um funcionário da Casa Branca. O oficial disse que a visita era de precaução e que Trump trabalharia na suíte presidencial do hospital, que está equipada para permitir que ele continue suas funções oficiais.

A Casa Branca disse que Trump continua "fatigado" e foi injetado com um coquetel experimental de anticorpos para o vírus que matou mais de 205.000 americanos e se espalhou para as partes mais altas do governo dos Estados Unidos da América.

