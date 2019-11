Após votação acirrada, Lacalle Pou é eleito presidente do Uruguai

Luis Lacalle Pou, senador do Partido Nacional, foi eleito presidente do Uruguai na tarde desta quinta-feira (28). A eleição ocorreu no domingo (24), mas a contagem de votos está terminando hoje.

Apesar de todas as urnas não terem sido recolhidas e a votação estar bem acirrada, o seu oponente, Daníel Martinez, partido Frente Ampla, não tem como vencer, ainda que todos os votos a serem coletados sejam do Frente Ampla.

Wilfreco Penco, vice-presidente da Corte Eleitoral do Uruguai, disse que não irão proclamá-lo presidente “até que a última urna seja aberta”, mas que a diferença entre os votos não é possível de ser superada.

Em sua conta na rede social do Twitter, Daníel saudou Luis e anunciou uma reunião com o novo presidente. “A evolução da contagem dos votos observados não modificou a prévia. Por isso, saudamos o presidente eleito @LuisLacallePou, com quem me reunirei amanhã. Agradeço de coração aqueles que confiaram seus votos a nós” tweetou.

Lecalle também fez uma postagem na rede social celebrando a vitória. “Meu reconhecimento e agradecimento a todos os homens e mulheres que estão defendendo os votos e a democracia em cada mesa nestes dias. Meu pensamento está com vocês” concluiu.

