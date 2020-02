Apple fecha lojas e escritórios na China temporariamente

Sarah Chaves, com informações do Estadão

A Apple fechará todas as suas lojas, escritórios corporativos e centros de contato na China pelo menos até o dia 9 de fevereiro devido ao coronavírus, só nesta semana três polos ja foram fechados. A empresa está se juntando a outras empresas no exterior, incluindo Starbucks e McDonald's, fechando temporariamente lojas como medida de precaução.

De acordo com a Bloomberg, a medida, segundo a empresa, foi tomada com “muita cautela e com base nos conselhos mais recentes dos principais especialistas em saúde”

Enquanto isso, muitas outras empresas pediram que funcionários da China trabalhassem em casa e interrompessem viagens de negócios não essenciais na primeira semana de fevereiro. Normalmente, as empresas na China se preparam para retornar às operações normais após o final do feriado do ano novo lunar, que aconteceu na última semana.

A Apple continua fortemente dependente da China, tanto para vendas de smartphones quanto para sua cadeia de suprimentos e fabricação. Muitas fábricas na província de Hubei, incluindo plantas administradas pela AB InBev e General Motors Co., suspenderam temporariamente a produção devido ao vírus.

Em uma recente chamada de ganhos, o CEO da Apple, Tim Cook, disse que a empresa estava elaborando planos de mitigação para lidar com possíveis perdas de produção de seus fornecedores em Wuhan. A cidade onde o surto de vírus se originou é o lar de vários fornecedores da Apple.

