Argentina enfrenta greve geral nesta quarta-feira

A Central Geral do Trabalho (CGT) convocou nesta quarta-feira (24), com apoio da Confederação de Trabalhadores Argentinos (CTA), uma greve geral na Argentina contra o "Decretaço" enviado pelo governo de Milei ao Congresso argentino.

Com o lema "O país não está à venda", a greve vai contra a medida provisória do governo argentino, que faz uma série de modificações na economia e nas leis trabalhistas.

Além disso, o projeto prevê superpoderes a Milei e a privatização de empresas estatais, que também viram seus funcionários se juntarem à paralisação, que teve início às 12h no horário local e deve seguir até a meia noite.

Devido à greve, centenas de voos, incluindo alguns que partiriam de solo brasileiro em direção ao país vizinho, foram cancelados.

