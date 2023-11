Artista transforma abóbora de 180 kg em "escultura" de Taylor Swift

A cantora Taylor Swift ganhou uma representação para lá de única por parte de uma fã: virou uma abóbora. A artista estadunidense Jeanette Paras transformou uma abóbora de 180 kg em uma “escultura” da cantora, com direito a uma peruca loira para representar o cabelo e orelhas feitas de babata doce.

Segundo a artista, a peça demorou cerca de 10h para ser finalizada, e recebeu o nome de Taylor SwiftKin, um trocadilho utilizando o nome da cantora e a palavra pumpkin, que significa abóbora em inglês.

“Com tantos acontecimentos perturbadores nas notícias hoje em dia, o Taylor Swiftkin se destaca. Eu pensei em transformar outras celebridades em abóboras, mas Taylor é uma estrela brilhante na cultura pop atual. Como costumo dizer, eu não sou notícia, eu transformo as notícias em abóbora”, declarou Jeanette em entrevista ao canal WCMH.

A artista publicou em seu perfil no Instagram um vídeo que mostra o processo completo de criação da “obra de arte”, que fez parte de uma parceria com o Fundo Stefanie Spielman para Pesquisa do Câncer de Mama, do Comprehensive Cancer Center, da Ohio State University.

Confira:

