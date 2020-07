Astro do cinema japonês é encontrado morto aos 30 anos

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Haruma Miura, astro do cinema japonês, foi encontrado morto em sua casa, em Tokyo, no Japão, aos 30 anos, segundo NHK News nesse sábado (18).

Após não ter aparecido para trabalhar, o agente seguiu para casa do artista preocupado com o sumiço de Miura. Foi quando o corpo do jovem foi encontrado em uma cena de aparente suicídio. As autoridades locais de Tokyo investigam o caso.

A carreira de Miura começou em 1997, aos 7 anos, com o drama Agri, mas ganhou maior notoriedade 10 anos depois, quando viveu Hiro no longa Koizora.

O artista também chegou a ganhar um prêmio pela Academia Japonesa de Cinema como melhor ator coadjuvate no filme The Eternal Zero. Miura ainda participou de outras produções como Ataque dos Titãs, de 2015

