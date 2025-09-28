Ataque a tiros em igreja deixa vários feridos nos EUA

Um ataque a tiros neste domingo (28) deixou várias pessoas feridas em uma igreja na cidade de Grand Blanc, no estado de Michigan, segundo informou o Departamento de Polícia local.

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, onde o ataque ocorreu, também foi incendiada e permanece em chamas.

De acordo com uma fonte familiarizada com a situação, crianças estão entre os feridos.

As vítimas estavam sendo levadas para hospitais da região até momentos antes da última atualização.

A polícia confirmou que o atirador está ferido e que, no momento, não há ameaça ativa à população.

As autoridades pediram que moradores evitem a área para não atrapalhar os trabalhos de emergência, que continuam em andamento.

Mais informações devem ser divulgadas nas próximas horas, à medida que a situação se desenvolve.

