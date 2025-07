Ataque aéreo israelense mata mais de 40 pessoas em café em Gaza

Pelo menos 41 pessoas morreram e outras 75 ficaram feridas após um ataque aéreo israelense atingir um café próximo ao porto de Gaza, na noite desta segunda-feira (30).

A informação foi confirmada pelo doutor Mohammad Abu Silmiya, diretor do hospital Al-Shifa, o maior da região, que enfrenta agora superlotação e falta de medicamentos essenciais, como anestésicos.

O local atingido, o café Al-Baqa, era conhecido como ponto de encontro de estudantes, jornalistas e trabalhadores remotos, por oferecer internet e um ambiente de trabalho à beira do Mediterrâneo.

Entre os mortos está o jornalista freelancer Ismail Abu Hatab, segundo colegas de profissão que estavam no local no momento do ataque. De acordo com o Escritório de Imprensa do Governo controlado pelo Hamas, sua morte eleva para 228 o número de jornalistas mortos em Gaza desde o início da ofensiva israelense em outubro de 2023.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmaram que realizaram o ataque, alegando ter como alvo “vários terroristas do Hamas” no norte da Faixa de Gaza.

Em nota, as IDF informaram que medidas foram tomadas previamente para mitigar riscos à população civil, por meio de vigilância aérea. O ataque ainda está “sob análise” pelas forças israelenses.

